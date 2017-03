Destiny 2: Wieder mit PS4-exklusiven Inhalten

Destiny erschien für Xbox 360 / Xbox One und PlayStation 3 / PlayStation 4 - was aber vor allem Xbox-Spielern ein Dorn im Auge war: Durch einen Deal zwischen Activision und Sony waren diverse Inhalte zeitexklusiv den PlayStation-Konsolen vorbehalten. Dazu gehörten einzelne Waffen und Strikes (Gruppen-Inhalte). Sowohl das Hauptspiel als auch die Download-Erweiterung brachten zeitexklusive Inhalte ins Spiel, die Xbox-Spieler lange nicht zu sehen bekamen. Das ändert sich auch für Destiny 2 nicht.

Das bestätigt die Fassung des aktuellen Teaser-Trailers auf dem PlayStation-Youtube-Kanal. An dessen Ende werden nämlich PlayStation-exklusive Inhalte beworben, die "bis mindestens Herbst 2018" ausschließlich auf Sonys Konsole verfügbar sein sollen. Angesichts der erwarteten Veröffentlichung von Destiny 2 im September 2017 ein üppiges Zeitfenster. Unklar ist derzeit noch, was das für die erwartete PC-Umsetzung von Destiny 2 bedeutet - möglicherweise gilt der Deal lediglich für Konsolenplattformen. Die "gute Nachricht": Vor allem die exklusiven Strikes gehörten nicht unbedingt zu den Sahnestücken bei Destiny. Sollte das so bleiben, entgehen Nicht-PlayStation-Spielern also zumindest keine Highlights - ärgerlich sind derartige künstliche Inhalts-Sperren freilich trotzdem.

Offiziell vorgestellt wird Destiny 2 erstmals am 30. März um 19 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Dann veröffentlicht Bungie den Ankündigungs-Trailer. Die Wartezeit bis dahin überbrückt das gerade erst erschienene und humorvoll inszenierte Teaser-Video mit dem ollen Haudegen Cayde-6: