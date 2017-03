Destiny 2: Es kommt für PC! Trailer & Release-Termin

Destiny 2 ist endlich offiziell. Und ja, der zweite Teil des Loot-Shooters erscheint auch für den PC. Am 30. März bestätigte Bungie nach zahlreichen Gerüchten und Leaks den PC-Release des Loot-Shooters. Passend dazu gab's den Ankündigungs-Trailer. Das Video zeigt allerdings kein Gameplay, stimmt mit Render-Szenen aber zumindest krachend auf die Veröffentlichung ein. Zu sehen sind die Vorhut-Anführer, die ihre Truppen auf ihre jeweils ganze eigene Art motivieren.

Außerdem kennen wir nun die ersten Details zum Shooter-Sequel. Wenig überraschend bestätigten sich dabei die Gerüchte der letzten Monate. Die Kabal-Armee greift die Letzte Stadt an, reißt den Turm ein und zwingt die Überlebenden sowie die Hüter zur Flucht. Die ehemaligen Helden müssen, durch den Kabal-Anführer Ghaul ihrer Kräfte beraubt, in anderen Teilen des Sonnensystems ein neues "Arsenal an Waffen" beschaffen und "verheerende neue Kampffertigkeiten" erlernen.

Destiny 2: Der erste Trailer

Destiny 2: Und das Gameplay?

Tja - dazu verraten die Entwickler derzeit ... nichts. Gerüchte sprachen bisher von größeren Planeten, klassischen Quest-Strukturen und besser ausgearbeiteten NPCs. Ob das stimmt, erfahren wir erst im Mai. Auf der offiziellen Webseite kündigt das Bungie-Team nämlich den "Gameplay-Reveal" zu Destiny 2 für den 18. Mai an. Bungie und Activision versprechen derweil in der Ankündigung eine "dramatische, kinoreife Story und Missionen mit charakteristischen Figuren" - Destiny-Spieler dürften bei dieser Ankündigung vorerst reichlich skeptisch bleiben.

Destiny 2: Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One

Destiny 2 erscheint am 8. September für den PC und die aktuellen Heimkonsolen von Sony und Microsoft. Die Veröffentlichung auf allen drei Plattformen findet gleichzeitig statt. Eine weitere Gemeinsamkeit: Erspielter Fortschritt aus dem ersten Destiny wird nicht übernommen. Wer bereits auf den Konsolen spielte, kann zwar das Aussehen seines Charakters importieren - das war's dann aber auch. Fähigkeiten, Ausrüstung und Errungenschaften bleiben im alten Destiny.

Destiny 2: Vorbesteller-Extras, Limited Edition & Collector's Edition

Destiny 2: Die Collector's Edition Quelle: buffed Ihr wollt Destiny 2 vorbestellen? Das ist seit dem 30. März 2017 möglich. Wer sich bereits vor Release zum Kauf entscheidet, erhält garantierten (und früheren) Zugang zur geplanten Beta. Destiny 2 erscheint in der Standardfassung, ist aber auch in einer Limited Edition und in einer Collector's Edition zu haben. Wer hier zugreift, bekommt die folgenden Extras.

Destiny 2 - Collector's Edition:

Hauptspiel

Zwei Erweiterungen mit neuen Quests, Koop- und Multiplayer-Inhalten sowie zusätzlicher Ausrüstung

Mini-DLCs: legendäres Schwert, legendäres Emote, spezielles Emblem

"Frontier"-Tasche mit einem Fach für 15-Zoll-Tablets, einem USB-Ladegerät, "Paracord" und "Solar Blanket"

Steelbook

Eine Sammler-Box mit Kabal-Look inklusive Notizblock und einigen Sammlergegenständen

Destiny 2 - Limited Edition:

Hauptspiel

Zwei Erweiterungen mit neuen Quests, Koop- und Multiplayer-Inhalten sowie zusätzlicher Ausrüstung

Mini-DLCs: legendäres Schwert, legendäres Emote, spezielles Emblem

Steelbook

Eine Sammler-Box mit Kabal-Look inklusive Notizblock und einigen Sammlergegenständen

Destiny 2: Beta und Abo-Pflicht auf Konsolen

Im Sommer soll ein Beta-Test zu Destiny 2 stattfinden. Nähere Informationen zu Termin oder Umfang gibt es noch nicht. Garantierten Zugang erhalten alle Vorbesteller. Ob die Beta auf bestimmte Plattformen beschränkt ist, geht aus der Ankündigung ebenfalls nicht hervor. Bereits bekannt ist, dass es wieder eine Partnerschaft zwischen Activison und Sony gibt - auf der PlayStation 4 erscheinen entsprechend wie schon im ersten Teil zeitexklusive Spielinhalte. Ebenfalls bestätigt: Auf Xbox One und PlayStation 4 ist zum Spielen von Destiny 2 eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus beziehungsweise Xbox Live Gold Pflicht.