Destiny 2: Bungie verrät erste Details zum Gameplay-Livestream

In der vergangenen Woche hat der Publisher Activision und das Entwicklerteam von Bungie einen ersten Trailer zum kommenden Destiny 2 veröffentlicht. Bereits am 08. September 2017 wird der MMO-Shooter für PlayStation 4, Xbox One und erstmals auch für den PC erscheinen. Für den 18. Mai 2017 plant Bungie derzeit die Veröffentlichung der ersten Gameplay-Szenen. Im offiziellen Blog zum Spiel haben sich die Entwickler nun zum kommenden Livestream geäußert.

"Dies mal wollen wir nicht nur erzählen. Wir werden es euch zeigen. Die Gameplay-Premiere wird ein unvergesslicher Moment werden - ihr werdet zum ersten Mal sehen, wie sich Hüter in die Action von Destiny 2 stürzen werden. Unser Fokus liegt im Moment darauf, dass der Livestream der Knaller wird. Deshalb werden wir uns bis dahin mit Anmerkungen zu Destiny 2 zurückhalten." Demnach sollten Fans in den kommenden Wochen keine weiteren Details zu Destiny 2 erwarten.

Alle Spieler des Vorgängers dürfen sich von 11. bis 18. April auf ein neues Eisenbanner-Event freuen. Der Spielmodus lautet: Kontrolle. Als Belohnung winken Automatikgewehre, Schrotflinten, Jäger-Rüstungen, Titanen-Rüstungen sowie Warlock-Rüstungen. Weitere Meldungen und Videos zu Destiny 2 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Bungie