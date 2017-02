Der gleiche Himmel: Seht den Trailer zum hochwertigen Event-Dreiteiler aus Deutschland

26.02.2017 um 15:00 Uhr Sommer 1974: Der Kalte Krieg ist allgegenwärtig und nirgendwo sonst so spürbar wie im geteilten Berlin. Im Westen genießen die Menschen ihre umzingelte Freiheit in vollen Zügen, im Osten versucht die Staatssicherheit, ihre Bürger zu kontrollieren. Und auf beiden Seiten der Mauer beobachten Agenten und Spione, was auf der jeweils anderen Seite vor sich geht. Der junge Ost-berliner Romeo-Agent Lars Weber (Tom Schilling) wird in den Westen der Stadt geschleust. Dort soll er Lauren Faber (Sofia Helin) verführen, um für die Stasi den Zugang zu sensiblen Informationen des Britischen Geheimdienstes zu ermöglichen. Doch dann nimmt die Mission eine unerwartete Wendung... Der historische ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel" ist ab dem 31. März 2017 fürs Heimkino erhältlich.

Mehr zu Der gleiche Himmel findet ihr auf unserer Themenseite.