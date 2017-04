König der Löwen: Hakuna Matata bald von Seth Rogen und Billy Eichner?

Es geht rund bei den Vorbereitungen für die Realverfilmung des Disney-Klassikers. Nachdem Donald Glover als Sprecher für Simba verpflichtet wurde, gibt es nun auch erste Aussichten auf die künftigen Stimmen für die Publikumslieblinge Timon und Pumbaa. Der Hollywood Reporter und Variety bestätigen die Verhandlungen zwischen Disney und den beiden Schauspielern.

Was das Synchronisieren von Animationsfiguren angeht, hat zumindest Seth Rogens in den letzten Jahren einiges an Erfahrung gesamelt. So hatte er unter Anderem Sprecherrollen in "Kung Fu Panda", "Monsters vs Aliens" und "Sausage Party". Sein Kollege Billy Eichner dagegen ist Fachleuten vermutlich eher als Autor und Moderator ein Begriff. Für seine Comedy-Show "Billy on the Street" hat er einen Daytime-Emmy abgeräumt.

Eine besondere Freude für die Fans: James Earl Jones hat bereits für die Rolle des Mufasa zugesagt, die er auch in der Zeichentrick-Version von 1994 gesprochen hatte. Gerüchten zufolge soll die "Halo"-Sängerin Beyoncé den Part der Nala übernehmen. Offiziell ist das aber noch nicht.

Außerdem rückt Disney auch endlich ein Release-Datum raus: Zumindest in Amerika läuft "König der Löwen" am 19. Juli 2019 an. Damit reiht er sich in die lange Liste an Realverfilmungen älterer Disney-Klassiker ein. Nach Tim Burtons Version von "Alice im Wunderland" (2010), "Cinderella" (2015) und natürlich "Die Schöne und das Biest" (2017) folgen weitere solcher Produktionen wie am Laufband. Im Moment arbeitet Disney neben "König der Löwen" auch an einer Realverfilmung von "Dumbo", die mit Tim Burton bereits einen erstklassigen Regisseur hat, sowie an einer neuen "Mulan"-Version.