Der König der Löwen: Erste Cast-Ankündigungen für die Realverfilmung des Disney-Klassikers

Warum denn mit frische Ideen punkten, wenn man das hauseigene Archiv plündern und mit den alten Zeichentrick-Klassikern noch mal ordentlich Kohle machen kann? Eine Strategie, die Disney im Grunde seit Tim Burtons "Alice im Wunderland" (2010) verfolgt und von "Maleficent - Die dunkle Fee" (2014) über "Cinderella" (2015) bis hin zu "Elliot, der Drache" (2016) konsequent fortsetzt. Das Erfolgspotenzial dieser Wiederbelebungstaktik hat jüngst die Neuverfilmung von "Das Dschungelbuch" (1967) eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von rund einer Milliarde Dollar ist "The Jungle Book" ein Mega-Hit und einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2016. Und sicherlich wird auch Bill Condons "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (Harry Potter-Reihe), Dan Stevens (Downtown Abbey) und Luke Evans (Dracula Untold) ab dem 17. März ordentlich die Kinokassen klingeln lassen.

Grund genug, sich sogar an "Der König der Löwen" (1994) - für viele DAS Disney-Meisterwerk überhaupt - heranzutrauen: Im Herbst vergangenen Jahres kündigte der Mäusekonzern eine Realverfilmung an, die oberste Prioriät habe - und das, obwohl in dem Streifen überhaupt keine menschlichen Darsteller dabei sind und daher letzten Endes offenbar alles im Film mit CGI zum Leben erweckt werden dürfte. Wir sind gespannt, wie im fertigen Film dann aussehen wird! Während ein Starttermin noch aussteht, gibt es bereits erste Cast-Ankündigungen: Regisseur Jon Favreau, der auch bei "The Jungle Book" die Federführung übernahm, hat heute per Twitter bekannt gegeben, wen wir in dem Live-Action-Streifen als Simba und dessen Vater Mufasa zu hören bekommen.



Demnach wird der sympathische Serien-Star Donald Glover (Atlanta, Community), aufsteigender Stern am Hollywood-Himmel, dem erwachsenen Löwenprinzen Simba in der Neuauflage des Disney-Klassikers seine Stimme leihen. Glover, der zuletzt in "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" mitwirkte, wird dieses Jahr noch in "Spider-Man: Homecoming" zu sehen sein und sicherte sich die Rolle des ehemaligen Millenium Falken-Besitzers Lando Calrissian in dem für Mai 2018 angekündigten Han Solo Spin-off. Der Schauspieler, der nebenbei auch immer wieder mal als Autor, Produzent und Regisseur tätig ist, hat bereits einige Erfahrung als Sprecher.



Looking forward to working with this legend. #Mufasa pic.twitter.com/1LszbWrcYT — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 18. Februar 2017

Und auch Simbas Vater wird von einem "Star Wars"-Mitwirkenden vertont: Darth Vader-Sprecher James Earl Jones synchronisiert den gütigen Löwenkönig Mufasa - genau wie bereits im Original 1994!

Bis wir das Ergebnis auf der großen Leinwand zu sehen bekommen, wird sicherlich noch einige Zeit vergehen. Aber nicht verzagen: In knapp einem Monat startet mit "Die Schöne und das Biest" ja bereits eine andere Disney-Realverfilmung.



Quelle: The Hollywood Reporter