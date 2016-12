Debbie Reynolds: Mutter von Carrie Fisher stirbt einen Tag nach ihrer Tochter

Am Mittwoch Nachmittag wurde Debbie Reynolds in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie in ihrem Zuhause in Beverly Hills einen Schlaganfall erlitten hatte - nur etwa einen Tag, nachdem ihre Tochter Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Herzattacke verstarb. Reynolds wurde 84 Jahre alt.

Ihr Sohn Todd Fisher sagte dem Magazin "E! News": "Sie ist gegangen, um mit Carrie zusammen zu sein. Das waren sogar ihre letzten Worte an diesem Morgen."

Debbie Reynolds war vor allem bekannt für ihre Rolle im Gene-Kelly-Klassiker "Singin' in the Rain" ("Du sollst mein Glücksstern sein") von 1952. Für ihre Performance im Biopic-Musical "Goldgräber-Molly" wurde sie 1964 für den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. 2016 erhielt sie den "Jan Hersholt Humanitarian Award" als Ehrenoscar.

Quelle: eonline.com