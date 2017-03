Death Stranding ohne Emma Stone - Youtube-Video entlarvt Fake

Die Entwicklerlegende Hideo Kojima ist als Filmfan bekannt, und hat für sein kommendes PlayStation-4-Spiel Death Stranding bereits diverse Hollywoodgrößen engagieren können, namentlich die Schauspieler Norman Reedus (The Walking Dead) und Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story) sowie den Regisseur Guillermo del Toro. Da hätte es wenig überrascht, wenn der Game Director tatsächlich auch die oscarprämierte Schauspielerin Emma Stone für sein Projekt gewonnen hätte - ein Gerücht, das erst vor wenigen Tagen in Form eines Bildes durchs Netz ging. Heute ist allerdings klar: Das stark veränderte Bild stammt eigentlich aus einem Schmink-Tutorialvideo der Youtuberin Mykie vom Kanal Glam&Gore - in der Kommentarsektion teilt sie ihre Gedanken zu dem Pseudo-Leak.



"Haha, wir nannten [das Bild] überhaupt nicht 'Emma Stone' oder 'Leak'. Das haben andere getan, wir haben keinen Kontext hinzugefügt. Aber ja, dabei handelt es sich um ein Bild aus diesem Shooting", so Mykie. "Ich habe eine ganze Community dazu gebracht, über den Gedanken zu diskutieren, Emma Stone als Teil des Spiels zu haben. [...] Ich denke, das zeigt, welch starke Fanbasis Kojima bereits für dieses Spiel herangezogen hat. Diskussionen, Debatten und Theorien auf Grundlage eines simplen Bildes faszinieren mich."

