Death Stranding: Vorerst keine Pläne für Nachfolger

Hideo Kojimas nächstes Spiel Death Stranding scheint langsam Form anzunehmen. Obwohl das "Metal Gear Solid"-Mastermind da etwas durchaus Vielversprechendes in der Pipeline zu haben scheint, hat Kojima derzeit aber keine Pläne, irgendwann ein Sequel folgen zu lassen - es sei denn, das Spiel wird wirklich erfolgreich, und ausreichend Fans verlangen danach. Das soll Kojima laut Dualshockers kürzlich im Rahmen des RTX-Events in Sidney kundgetan haben. Während dies keine allzu seltene Aussage im Fall neuer Spielemarken ist, die sich erst noch bewähren müssen, lässt sie aber die Spekulation zu, dass die Handlung von Death Stranding nach dem Spielende auch abgeschlossen ist.

Kojima ließ nämlich ebenfalls verlauten, er habe nie irgendwelche Elemente aus seinen Spielen zurückgehalten, um sie sich für einen möglichen Nachfolger aufzusparen. Er versuche stets, alles in sein aktuelles Spiel zu stecken, damit er nach Veröffentlichung nichts bereue. Und wenn er einen Nachfolger produziert, so erklärte er außerdem, halte er es stets für nötig, einiges abzuändern, damit eine Weiterentwicklung spürbar ist. Generell denke er aber auch nie bereits während der Produktion eines Spiels an ein mögliches Sequel, da es ihm vor allem darauf ankomme, ein vollständiges Produkt abzuliefern. Für Informationen und Neuigkeiten zu Death Stranding besucht ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite.

Quelle: Dualshockers