Death Stranding: ​Guillermo Del Toro nicht kreativ involviert

Nachdem gegen Ende des vergangenen Jahres ein weiterer Trailer zu Hideo Kojimas Death Stranding veröffentlicht wurde, wissen wir, dass neben Schauspieler Norman Reedus weitere Größen aus dem Filmgeschäft als Figuren im Spiel auftauchen werden - Schauspieler Mads Mikkelsen und Filmregisseur Guillermo Del Toro. Mit Letzterem wollte Kojima ursprünglich einmal das Spiel Silent Hills realisieren, bevor es eingestampft wurde. Trotzdem wirkt Del Toro laut eigener Aussage in keinster Weise kreativ an Death Stranding mit, wie er nun gegenüber IGN offenbart hat. Seine Rolle in Death Stranding beschränke sich strikt auf das Darstellerische.

"Ich bin als Charakter involviert", so Del Toro. "Kojima rief mich an, und sagte 'Ich will, dass du ein Charakter in dem Spiel wirst', und ich sagte 'gerne'. Er erläuterte seine Ideen, sodass ich den Charakter verstehen konnte, aber davon abgesehen bin ich aus kreativer Sicht überhaupt nicht involviert."

"Das ist gänzlich Kojimas Spiel. Ich denke, es wird fantastisch. Aber das sind seine Ideen. Ich bin da nur eine Puppe in seinen Händen", so Del Toro weiter. Er sei lediglich ein "Cheerleader für Kojimas Ideen" und habe sich stundenlangen Scanning-Sessions unterziehen müssen, die sehr aufwendig und detailliert gewesen sein sollen. "Das hat etwa sieben Stunden oder so gedauert, nur für das Scanning", so Del Toro, der weiter ausführte, für den Prozess seien fast dreimal so viele Kameras genutzt worden, wie dies normalerweise üblich sei.

Quelle: IGN via Dualshockers