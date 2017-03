Death Stranding: Gehört Emma Stone zum Cast des Spiels? - Gerücht

Auf der vergangenen E3 2016 enthüllte Entwickler-Legende Hideo Kojima mit Death Stranding sein neuestes Projekt, das er derzeit mit seinem Team bei Kojima Productions entwickelt. Trotz zwei Trailern und mehreren Interviews, sind bislang kaum Details zum Gameplay und der Geschichte des kommenden Titels bekannt. Am Wochenende ist nun im NeoGAF-Forum ein Bild aufgetaucht, das einen möglichen neuen Charakter von Death Stranding präsentiert. Die gezeigte Person hat dabei sehr viele Ähnlichkeiten mit Schauspielerin Emma Stone, die kürzlich mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin für den Film La La Land ausgezeichnet wurde.

Ist das Emma Stone in Death Stranding? Quelle: NeoGAF Hideo Kojima ist ein großer Fan des mehrfach ausgezeichneten Musical-Films von Regisseur Damien Chazelle, wie er in den vergangenen Woche auf Twitter immer wieder zeigte. Zudem konnte der Entwickler bereits einige namhafte Schauspieler für sein neues Projekt gewinnen. Dabei handelt es sich um Norman Reedus (The Walking Dead), Mads Mikkelsen (Rogue One, Doctor Strange) und Regisseur Guillermo del Toro, die alle als In-Game-Charaktere in vergangenen Trailern zu sehen waren. Neue Informationen zum Spiel werden auf der E3 2017 im Juni erwartet. Weitere Meldungen und Videos zu Death Stranding findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: NeoGAF