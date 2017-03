Death Note: Düsterer erster Teaser-Trailer zu Netflix' prominent besetzter Manga-Adaption!

26.03.2017 um 10:00 Uhr Dem Todesgott Ryuk (im Original gesprochen von "Spider-Man"-Schurke Willem Dafoe) ist langweilig - deshalb lässt er sein Death Note in die Menschenwelt fallen. Dieses Notizbuch erlaubt seinem Besitzer, jede beliebige Person zu töten, wenn er nur deren Namen in das Büchlein schreibt und dabei das Gesicht des Betroffenen vor Augen hat. Als derhochintelligente Schüler Light Yagami (gespielt von "Margos Spuren"-Star Nat Wolff) das Death Note findet und dessen tödliche Macht erkennt,möchte er es benutzen, um Verbrecher ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Doch die Polizei und insbesondere der mysteriöse Meisterdetektiv L (gespielt von "Atlanta"-StarLakeith Stanfield) empfinden diese Akte der Selbstjustiz als das, was sie wirklich sind: kaltblütige Morde. Und schon bald muss Light sein tödliches Werkzeug auch gegen Unschuldige einsetzen, nur um seine eigene Haut zu retten... Die auf der gleichnamigen Manga- bzw. Anime-Serie basierende Netflix-Eigenproduktion"Death Note" wird am 25. August 2017 exklusiv auf Netflix ausgestrahlt.

