Deadpool 2: Der erste Teaser verballhornt Superman - und wartet mit Stan Lee auf!

05.03.2017 um 08:00 Uhr Einfach herrlich ist das, was sich Marvel da erlaubt: Im ersten Teaser zu "Deadpool 2" wird tatsächlich Clark Kents häufig in einer Telefonzelle stattfindende Verwandlung in Superman ordentlich auf die Schippe genommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie das immer aussieht. Zumindest Wade Wilson aka Deadpool braucht schon mehr als ein paar Sekunden, bis er sich in sein enganliegende Kostüm gezwängt und alles ordentlich verpackt hat. Hauptdarsteller Ryan Reynolds höchstpersönlich stellte den höchst amüsanten Clip mit dem Titel "No Good Deed" auf YouTube ein, in dem auch Stan Lee einen Gastauftritt hat. "Deadpool 2" hat noch keinen Starttermin, soll aber nach aktuellen Planungen 2018 in die Kinos kommen.

