Deadpool 2: Josh Brolin liefert sich bald Leindwandkämpfe mit Ryan Reynolds

Deadpool-Filme waren nie eine einfache Geschichte, wenn es um Cast und Crew ging. Im Oktober erst schmiss Tim Miller seine Rolle als Regisseur nach "kreativen Differenzen" mit Ryan Reynolds hin und wurde durch David Leitch ersetzt. Gerüchteweise ging es bei dem Streit um die Besetzung eines bestimmten zeitreisenden Mutanten. Dessen Casting hat sich auch weiterhin als emotionale Berg- und Talfahrt erwiesen. Vor kurzem noch hieß es, Michael Shannon stünde kurz davor, unter Vertrag genommen zu werden, dann wieder machte die Meldung die Runde, David Harbour (Stranger Things) sei auf der Liste der Kandidaten. Jetzt aber ist es bestätigt: Josh Brolin wird Deadpools neuen Widersacher verkörpern.

Für viele ist das eine große Überraschung, weil Brolin im Marvel-Universum bereits eine Rolle hat. In "Guardians oft he Galaxy" und ab 2018 in "Avengers 3 - Infinity War" gibt er den Weltraum-Schurken Thanos. Trotzdem hat er laut Informationen von Ign und des Hollywood Reporter einen Vertrag über vier Filme unterschrieben.

Über Cables Rolle in "Deadpool 2" ist noch wenig bekannt. Nathan Summers, wie Cable mit bürgerlichem Namen heißt, ist in den Comics der Sohn des X-Men Cyclops und einem Klon der verstorbenen Jean Grey und kam aus der Zukunft. Erf verfügt über starke telepathische sowie telekinetische Kräfte und kann Zeitreisen.

Ein genaues Releasedatum für Deadpool 2 ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch mit einem Start im nächsten Jahr zu rechnen.