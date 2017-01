Deadpool 2: Drehbuchautoren haben ihre liebe Not mit Cable

In der lustigen Post-Credit-Scene des Marvel-Actioners "Deadpool" hat Ryan Reynolds in seiner Rolle als der titelgebende Söldner mit der großen Klappe bereits verkündet, dass in der Fortsetzung auch Cable mit von der Partie ist - sicher sehr zur Freunde der Comicfans. Der muskelbepackte Mutant aus der Zukunft ist nämlich ein fester Bestandteil der Deadpool-Comics und grimmig-ernster Gegenpart zu dessen rotzfrechen Witzen. Kenner der Vorlage wissen aber auch, dass Cable eine recht komplizierte Origin-Story hat. Um dieser vollständig gerecht werden zu können, bedürfte es wahrscheinlich einer eigenen Mini-Serie.

Auch das Autoren-Duo Rhett Reese und Paul Wernick (Zombieland, G.I. Joe - Die Abrechnung), die bereits das Skript zu Teil 1 verfassten, haben in einem Interview mit Collider zugegeben, dass sie mit Deadpools Cyborg-Kumpel ihre liebe Not haben. Und das nicht nur wegen der verzwickten Hintergrundgeschichte des Mutanten, sondern auch wegen der fehlenden Besetzung: Da bislang kein Schauspieler für die Figur gecastet wurde, können sie die Rolle niemandem auf den Leib schreiben. Da die Dreharbeiten noch dieses Frühjahr beginnen sollen, dürfte sich letzteres Problem aber wohl demnächst erledigen.

Und offensichtlich haben Reese & Wernick auch einen guten Ansatz gefunden, Cable möglichst originalgetreu in den Film zu packen: "Cable hat eine so komplizierte Vergangenheit und so unglaublich verzwickte Origin-Sotry, dass wir davon vieles weglassen werden. Es gibt so viele Rätsel und Wendungen, Sachen wie Klonen und so weiter, bei denen man sich denkt, 'Oh mein Gott. Wie kriegen wir das alles in einem zweistündigen Film unter?' Von daher denke ich, dass wir ihn auf seine Essenz herunterbrechen werden. Es wird authentisch und originalgetreu, aber nicht alle 18.000 Details beinhalten. Wenn man einen Wikipedia-Eintrag zu Cable liest, beginnt man zu schielen." Dieses Vorgehen wird manch einem Cable-Fan übel aufstoßen, ist aber hinsichtlich der Tatsache, dass er nicht der Protagonist ist, sicher richtig.

Die Drehbuchautoren hatten noch andere gute Nachrichten im Gepäck: Colossus und Negasonic Teenage Warhead, die beiden X-Men, die in "Deadpool" für das ein oder anderen humoristische Highlight sorgten, mischen auch in der Fortsetzung mit - genau wie Mr. Pools Taxifahrer Dopinder. Marvels/Fox' zweiter Streifen über den vorlauten Antihelden soll 2018 in die Kinos kommen, "John Wick"-Regisseur David Leitch übernimmt die Inszenierung.

Zum Abschluss diese News haben wir noch ein lustiges Empfehlungsvideo für die Oscars 2017 für euch, dass Ryan Reynolds via Twitter gepostet hat.