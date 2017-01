Fans von Dead or Alive Xtreme 3 mussten lange Zeit auf den angekündigten PlayStation VR-Modus warten. Nun gab Publisher Koei Tecmo bekannt, dass das Feature bereits am 24. Januar 2017 für alle Besitzer der japanischen Version des Spiels erscheinen wird. Der VR-Modus mit dem Namen "VR Paradise" wird bis zum 28. Februar 2017 kostenlos zur Verfügung stehen. Alle Spieler, die den VR-Modus in dieser Zeit nicht herunterladen, müssen ab März 2017 insgesamt 1.500 Yen (umgerechnet 12,33 Euro) zahlen.

Besitzer der Free-2-Play-Version von Dead or Alive Xtreme 3 werden den VR-Modus nicht kostenlos herunterladen können. Allerdings wird hier ein spezielles "VR Passport Set" für einen Preis von 2.900 Yen (umgerechnet 23,84 Euro) zur Verfügung stehen. Damit kann der VR-Modus mit Marie Rose und Honoka erlebt werden. Mit dem "VR Passport" für 1.500 Yen steht ausschließlich Kasumi zur Verfügung. Die Download-Funktion kann dabei innerhalb von Dead or Alive Xtreme 3 ausgewählt werden. Darüber hinaus wird der VR-Modus von der Leistung der PlayStation 4 Pro profitieren und eine bessere Bildqualität in der virtuellen Realität liefern.

Quelle: DualShockers