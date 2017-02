Die Dead Space-Serie liegt vorerst auf Eis, ein Nachfolger scheint aktuell unwahrscheinlich. Dead Space 4 müsste nämlich mit einem schweren Erbe leben - der Vorgänger wurde laut einem der Entwickler beim Studio Visceral Games ganz schön durch die Mangel gedreht. Vor allem Publisher Electronic Arts habe starken Einfluss auf das Design genommen; Dead Space 3 sollte laut Creative Director Ben Wanat ursprünglich viel mehr Survival-Elemente und psychologischen Horror bieten. Doch EA sorgte sich um die Massentauglichkeit des Spiels und bestand nach vergleichsweise enttäuschenden Verkaufszahlen des gruseligen ersten Teils (bis heute rund zwei Millionen verkaufte Exemplare) auf einer Richtungsänderung: Dead Space 3 sollte mehr Action enthalten und ein Koop-Modus war Pflicht.

Koop-Partner Carver (rechts) war eigentlich als Halluzination und Schatten-Alter-Ego von Serienheld Isaac (links) geplant. Quelle: PC Games Wie Ben Wanat jetzt in einem Interview mit Eurogamer verriet, war schon beim ersten Dead Space aus dem Jahr 2008 ein Multiplayer-Modus im Gespräch. Electronic Arts hielt es damals für extrem wichtig, dass alle Spiele irgendeine Form von Online-Komponente enthielten; ein Koop-Modus war auf Drängen der Marketing-Abteilung im Gespräch. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt die Entwicklung schon zu weit fortgeschritten; Visceral hätte das komplette Leveldesign anpassen müssen. Ergo erschien Dead Space ohne Koop-Modus. Für Teil 2 entschied sich das Studio dazu, die Online-Komponente in einen separaten Multiplayer-Modus mit PvP-Anstrich auszukoppeln - auch wegen der Befürchtung, Dead Space 2 würde im Koop-Modus viel von seiner Horror-Atmosphäre verleihen.

Doch bei Teil 3 konnte sich Visceral den EA-Forderungen nicht mehr verschließen: Die komplette Kampagne ließ sich zu zweit im Koop-Modus bestreiten. Das war im fertigen Spiel ein Spaß für Action-Liebhaber, aber wie befürchtet kam kaum Gruselstimmung auf. Doch laut Creative Director Ben Wanat hatte Visceral für Dead Space 3 eine clevere Idee: Spieler Nummer zwei sollte sich im Spielverlauf als eine Art Schattenversion von Protagonist Isaac Clarke entpuppen, als eine Halluzination von Spieler Nummer eins. Zu diesem Zweck sollten beide Spieler unterschiedliche Varianten der Geschehnisse erleben, die Abweichungen in Zwischensequenzen und Story sollten psychologischen Horror verbreiten und für Diskussionen zwischen den Spielern sorgen. Tatsächlich enthielt Dead Space 3 letztlich ein paar Fragmente dieses Konzepts, doch laut dem Interview hielt Electronic Arts' Marketing nichts davon. Daraufhin wurde aus "Shadow-Isaac" der öde Soldat Carver und die interne Logik der Story litt unter dem Koop-Fokus.

Ressourcen fürn den Bau neuer Waffen ließen sich in Dead Space 3 mit Mikrotransaktionen kaufen. Quelle: PC Games Das zweite große Problem von Dead Space 3 beim Release 2013: Das als Survival-Element angedachte Crafting wurde auf Bestreben von Electronic Arts zur Goldgrube durch Mikrotransaktionen umfunktioniert. Held Isaac findet im Spielverlauf Ressourcen und modifiziert damit seine Waffen. Laut Ben Wanat hatte Visceral geplant, dass der Spieler dadurch noch stärker den Necromorph-Feinden ausgeliefert ist - weil er sich ihnen nur mit behelfsmäßig zusammengeklöppelten, unzuverlässigen Waffen erwehren kann, die er aus knappen Rohstoffen zusammenbastelt. Doch Publisher EA sah eine Chance, die zu dieser Zeit aufgekommenen Mikrotransaktionen ins Spiel zu integrieren. Dead Space 3 wurde mit einem Ingame-Shop ausgeliefert, um Ressourcen per Echtgeld nachzukaufen und sich so von Anfang an die besten Waffen zu kaufen. Das brach dem Horror-Ambiente des Actionspiels endgültig das Genick, fanden schon damals viele Fans.

Übrigens: Dead Space 4 ist bislang nicht angekündigt, mit einem Release in nächster Zeit ist auch nicht zu rechnen. Denn Visceral Games arbeitet aktuell mit Uncharted-Autorin Amy Henning an einem Star Wars-Spiel. Das ist umso bitterer für die Fans, da der Dead Space 3-DLC Awakening am Ende eine Fortsetzung anteasert: