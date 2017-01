Dead Rising 4 ist seit dem 06. Dezember 2016 in vielen anderen Ländern der Welt erhältlich, in Deutschland wurde das Zombie-Spiel um Protagonist Frank West vorerst nicht veröffentlicht. Nun gibt es allerdings sehr gute Nachrichten für alle deutschen Fans der Reihe. Dead Rising 4 hat von der USK eine Alterskennzeichnung ab 18 Jahren erhalten und wird ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Damit handelt es sich um den ersten Ableger der Serie, der hierzulande eine offizielle Freigabe erhält. Dead Rising 4 wird bereits in der kommenden Woche - am 31. Januar 2017 - im Xbox und Windows Store veröffentlicht. Ab dem 28. Februar 2017 soll dann auch die Disc-Version im Handel zur Verfügung stehen.

Die Entscheidung für die Freigabe ab 18 Jahren wurde bei der USK erst durch ein Gremium in der dritten und damit letzten Instanz getroffen. "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern von Microsoft mit Dead Rising 4 nun zum ersten Mal eine der größten Franchises von Capcom auch nach Deutschland zu bringen", sagt Stuart Turner von Capcom Europe. Zum Launch von Dead Rising 4 in den jeweiligen Stores wird zudem eine kostenlose Testversion bereitstehen. Hier haben Spieler für insgesamt 60 Minuten die Möglichkeit den Single- sowie Multiplayer des Zombie-Abenteuers auszuprobieren. Weitere Meldungen zu Dead Rising 4 findet Ihr auf unserer Themenseite.