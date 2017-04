Dead Rising 4: Preorder-DLC Frank Rising jetzt für alle erhältlich

Alle Besitzer von Dead Rising 4 haben jetzt Zugriff auf den DLC Frank Rising, auf allen Plattformen (PC, Xbox One). Ursprünglich war dieser nur in einigen Vorbesteller-Editionen enthalten. Der Einzelpreis liegt bei 9,99 Euro. Wer sich bereits den etwa doppelt so teuren Season-Pass geleistet hat, zahlt nichts. Frank Rising bietet eine neue Mini-Kampagne für Einzelspieler. Protagonist Frank West hat sich selbst das Zombie-Virus eingefangen und sucht nach Heilung. Im Launch-Trailer zu Frank Rising, zu finden unterhalb, erfahrt ihr ein wenig mehr.

Dead Rising 4 ist Anfang Dezember des vergangenen Jahres zunächst nur für Windows-10-PCs und Xbox One erschienen. Erst seit Mitte März ist die Open-World-Schlachtplatte aus dem Hause Capcom auch bei Steam erhältlich. Voraussichtlich gegen Ende 2017 folgt auch noch eine Umsetzung für Sonys PS4. Erstmals in der Serienhistorie gab es auch einen Uncut-Release in Deutschland. Die USK hielt Dead Rising 4 in Sachen Gewaltdarstellung für unbedenklich und erteilte eine Freigabe ab 18 Jahre. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test gibt's auf der Themenseite zu Dead Rising 4.