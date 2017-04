Im Frühjahr 2016 übernahm der Entwickler Sumo Digital das Zombieprojekt Dead Island 2. Seitdem gab es nur sporadisch Lebenszeichen von dem Spiel, und auch seit der letzten Erwähnung im November des vergangenen Jahres war es nun einige Monate still um Dead Island 2. Doch eine Stellenanzeige macht klar: Dead Island 2 ist alles andere als tot! Sumo Digital ist momentan nämlich offenbar auf der Suche nach einem Tester für die Qualitätssicherung (QA), und der Beschreibungstext für den Posten spricht eine klare Sprache: "Wir sind unglaublich stolz darauf, am heiß erwarteten Crackdown 3 (Xbox One) und Dead Island 2 (Multiplatform) sowie einigen anderen aufregenden, aber bisher unangekündigten Projekten zu arbeiten."

Da Sumo Digital also offenbar explizit nach Mitarbeitern für die Qualitätssicherung von Dead Island 2 sucht, ist davon auszugehen, dass sich das zwischendurch bereits mehrmals tot geglaubte Zombiespiel nach wie vor in der Entwicklung befindet. Wann genau mit dem Spiel zu rechnen ist, bleibt allerdings unklar. Neben Spielen wie Forza Horizon 3 und Little Big Planet 3 zeichnet Sumo Digital unter anderem für das jüngst auf mehreren Plattformen erschienene, und durchaus erfolgreiche Puzzle-Spiel "Snake Pass" verantwortlich. Für kommende Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Dead Island 2 haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechende Themenseite im Blick.

Quelle: Sumo Digital via Gamestar