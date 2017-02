Daymare: 1998 in Kürze bei Kickstarter - auf den Spuren von Resident Evil 2

Am 15. Februar startet die Kickstarter-Kampagne zu Daymare: 1998. Das hat der in Italien ansässige Entwickler Invader Studios nun auf seiner Webseite bekannt gegeben. Genau 30 Tage lang können Backer das Survival-Horror-Abenteuer bei der Crowdfunding-Plattform finanziell unterstützen, das aus einem inoffiziellen Remake des Capcom-Klassikers Resident Evil 2 hervorging. Die gewünschte Zielsumme wurde noch nicht verraten. Fest steht aber schon, dass die Vollversion von Daymare: 1998 für lediglich 15 Dollar zu haben sein wird, ohne etwaige Boni versteht sich.

Daymare: 1998 wurde einstmals tatsächlich unter dem Titel Resident Evil 2: Reborn angekündigt. Serienschöpfer und Rechteinhaber Capcom bestand aber auf eine Umbenennung, hat das Fanprojekt aber zumindest nicht in Gänze verboten. Invader Studios setzt bei der Realisierung auf die beliebte Unreal Engine 4 von Epic Games, was für eine ansprechende Horror-Optik sorgen sollte. Erste Eindrücke vermitteln der lange Gameplay-Trailer und die Screenshots unterhalb dieser Meldung. In wenigen Tagen dürfte es neues Bildmaterial geben.

Quelle: Invader Studios