Daymare: 1998: Kickstarter des ehemaligen Resident-Evil-Fan-Remakes gestartet

Fans von Hardcore-Survival-Horror-Spielen aufgepasst: Das Indie-Entwicklerstudio Invader startete das Crowdfunding des Spiels Daymare: 1998 über Kickstarter!

Bei Daymare: 1998 handelte es sich bis vor Kurzem noch um Fan-Remake zu Resident Evil. Allerdings entscheid sich das Team aus rechtlichen Gründen dafür, ein eigenständiges Spiel daraus zu machen, das mit Capcoms Horror-Reihe nichts mehr zu tun hat. Außer vielleicht einer Zombie-Invasion in einer Kleinstadt. Mit dem Spiel sollen das Gameplay und die Atmosphäre der Horror-Filme aus den 1980er- und 1990er-Jahren sowie aus beliebten Survival-Spielen wieder aufleben. Als Spieler wird man sich ständigen Gefahren ausgesetzt fühlen und die beklemmende Stimmung spüren. In unserem Vorschau-Artikel könnt ihr mehr über das interessante Spiel erfahren.

Aus der Third-Person-Perspektive erkundet ihr eure Umgebungen und müsst immer auf unvorhergesehene Situationen und plötzlich auftauchende Feinde gefasst sein. Daneben löst ihr knifflige Puzzles, denkt euch Strategien aus, um die gefährlicheren Gegner auszuschalten und müsst stets versuchen, am Leben zu bleiben.

Zum Team hinzu gestoßen sind mittlerweile Kazuhiro Aoyama, der am ersten Resident Evil sowie am dritten Teil mitwirkte sowie Satoshi Nakai, welcher das Kreaturendesign von Resident Evil: Code Veronica und Resident Evil 0 ausarbeitete und Akari Kaida, der die Musik zu Resident Evil, Dino Crisis, Onimusha 3: Demon Siege und Okami komponierte. Damit sollte für eine passende Gruselatmosphäre gesorgt sein. Alle drei zeigen sich davon begeistert, am Spiel mitarbeiten zu können und versprechen eine Atmosphäre wie sie die Survival-Horror-Games von früher boten. Auch die Invader Studios sind stolz, mit diesen Größen zusammenarbeiten zu dürfen, um das Spiel umsetzen zu können, das sich das Team vorgestellt hat.

Die Kickstarter-Kampagne läuft bis zum 17. März. Bis zu diesem Datum sollen mindestens 180.000 Euro für die Finanzierung der Entwicklung des Horrorspiels zusammenkommen. Wer sich dafür interessant, kann aus interessanten Belohnungen wählen. Erscheinen soll Daymare: 1998 im kommenden Jahr - vorerst aber nur für PC.