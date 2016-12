Day of Infamy: Beliebter Early-Access-Shooter erreicht Beta-Stadium

Day of Infamy hat kurz vor Heiligabend das Beta-Stadium erreicht. Seitdem hat Entwickler New World Interactive bereits diverse kleinere Patches nachgeschoben. Der neue Trailer unterhalb zeigt ein paar der neuen Features. Der im 2. Weltkrieg angesiedelte Ego-Shooter ist seit Sommer als Early-Access-Titel erhältlich. Das Feedback auf die Vorabversionen ist bislang "sehr positiv". 85 Prozent der über 1.800 Steam-Rezensenten würden Day of Infamy weiterempfehlen.

Im Rahmen des noch bis Anfang Januar laufenden Steam Winter Sale ist Day of Infamy um immerhin ein Viertel auf lediglich noch 13,49 Euro herabgesetzt. Absurderweise ist das Bundle mit Insurgency, entwickelt ebenfalls von New World Interactive und auch äußerst beliebt bei den Steam-Usern, sogar noch einige Cents günstiger. Der finale Release von Day of Infamy ist schon für das 1. Quartal 2017 vorgesehen. Detaillierte Infos zu den News und Änderungen in der nun erhältlichen Betaversion von Day of Infamy könnt ihr auf der Webseite der Macher nachlesen. Folgt hierzu dem Quellenlink.

Quelle: New World Interactive