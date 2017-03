Dark Souls 3: ​Das Finale - The Ringed City im Launch-Trailer

The Ringed City ist wie schon der erste DLC Ashes of Ariandel im Season Pass enthalten, aber voraussichtlich auch wieder einzeln erhältlich. Die Download-Erweiterung bringt mehr Futter für PvP-Fans mit neuen Arenen. Die sind übrigens auch für alle Spieler zugänglich, die Ashes of Ariandel noch nicht gekauft haben. Wer sich nicht für den Kampf gegen andere Spieler interessiert, bekommt aber auch neue Inhalte.

Zusätzliche Gebiete, weitere Gegner und neues Equipment versprechen die Entwickler von From Software für das "letzte epische Kapitel" von Dark Souls 3. Ausführliche Gameplay-Eindrücke findet ihr in unserer Vorschau zu Dark Souls 3: The Ringed City.