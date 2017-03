Dark Souls 3: ​The Ringed City - finaler DLC ab sofort erhältlich

Der Publisher Bandai Namco hat offiziell die Veröffentlichung der zweiten und finalen Erweiterung The Ringed City für Dark Souls 3 bekannt gegeben. Spieler der PC-, PlayStation-4- und Xbox-One-Version dürfen sich damit ab sofort in die Untiefen der namensgebenden Ring-Stadt begeben, wo Abenteuer in Form zweier neuer, mit Monstern und natürlich zermürbenden Endbossen gespickte Gebiete warten. Um die frisch vom japanischen Entwickler From Software eingeführten Kreaturen zu bezwingen, bietet die Erweiterung zudem neue Waffen, Zauber und weitere Hilfsmittel, die müde Abenteurer munter machen. Laut offizieller Ankündigung schickt uns The Ringed City an das Ende der Welt, auf die Jagd nach dem Sklavenritter Gale, der nach der dunklen Seele der Menschheit sucht.

Wer den 25 Euro teuren Season-Pass für Dark Souls 3 besitzt, kommt ohne Mehrkosten in den Genuss von The Ringed City. Alle anderen können die Erweiterung wie im Fall von Ashes of Ariandel aber auch separat für 14,99 Euro erwerben. Mit seinem finalen DLC möchte der Entwickler From Software das Buch Dark Souls 3 aller Voraussicht nach schließen - ein vierter Teil ist laut dem Souls-Mastermind Hidetaka Miyazaki aber durchaus möglich. Für kommende Neuigkeiten dahin gehend, allgemeine Informationen, Bilder, Trailer und mehr rund um Dark Souls 3, haltet ihr auch in Zukunft wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Pressemitteilung