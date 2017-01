Dark Souls 3: Lautet der Titel des zweiten DLCs The City of the Dead?

Fans des düsteren Action-Rollenspiels Dark Souls 3 warten schon gespannt auf den angekündigten zweiten DLC. Doch über diesen schweigt sich das Entwicklerstudio From Software aktuell noch aus.

Nun will der Youtuber Sanadsk in den Dateien des Spiels Hinweise auf den DLC gefunden haben. Angeblich lautet dessen japanischer Titel Miyako no Moujia, was übersetzt The City of the Dead heißt. Das scheint ein Hinweis auf das Land Londor zu sein, in denen die "Hollows" leben. Sollte das zutreffen, erwartet die Fans also ein sehr düsteres Szenario. Sanadsk erklärt auch, dass er einige Waffen entdeckte, die man bisher im Spiel nicht erhalten kann und die einen "Hollow"-Look hätten.

Sanadsk ist dafür bekannt, sich auf seinem Youtube-Kanal hauptsächlich geschnittenen Inhalten aus Dark Souls 3 zu widmen. Er hat also Erfahrung damit, versteckte Dateien zu finden. Ob das Gefundene aber wirklich ein Hinweis auf den zweiten DLCs des Spiels ist, lässt sich momentan nicht sagen. Erst, wenn From Software diesen offiziell ankündigt, werden wir wissen, ob der Youtuber recht hatte.

Quelle: WCCFTech