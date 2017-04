Dark Souls 3: Trolle zerquetschen Spieler mit überdiemensionalem Schild

Mit dem "Door Shield" haben die Entwickler des Action-Rollenspiels Dark Souls 3 eine neue Waffe eingeführt, welche mit dem DLC "The Ringed City" ihren Weg in das Spiel fand - und damit unabsichtlich Trollen eine Möglichkeit geliefert, andere Spieler zu ärgern.

Das "Door Shield" findet ihr jenseits des Lagerfeuers im Gebiet Earthen Peak Ruins. Dort könnt ihr auf einem Pfad eine Leiche finde. Untersucht ihr diese, erhaltet ihr den riesigen Schild, der so gut wie jeden Schaden blockieren kann und der dazu gedacht ist, die Schwachen zu beschützen. Allerdings haben einige Trolle herausgefunden, dass sich der gigantische Schild noch für etwas anderes nutzen lässt...

Kreisen Spieler, die den Schild nutzen, einen anderen Spieler an, so können sie ihn zerquetschen. Daraus machten sich Dark-Souls-3-Spieler Iron Pineapple und ein Freund, gemeinsam mit einem dritten Spielern, einen Spaß, trollten andere und nahmen dies auf Video auf. Gerade der Umstand, dass man so gut wie unbesiegbar ist, wenn man den Schild trägt und dann Gegner entweder gegen eine Wand oder einen Mitspieler drückt, der ebenfalls den Schild führt, scheint für einigen Spaß unter denjenigen zu führen, die so vorgehen. Die "Opfer" jedoch sind offenbar ziemlich frustriert...

Quelle: Kotaku