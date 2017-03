Dark Souls 3: Nächstes Spiel muss der beliebten Serie nicht ähneln

Die Action-RPG-Serie Dark Souls hat viele Fans, welche vor allem den hohen Schwierigkeitsgrad, die Herausforderung und die Taktiken bei den Bosskämpfen lieben. Jetzt sprach Game-Director Hidetaka Miyazaki darüber, was er als nächstes entwickeln wird.

Mit dem Release des Dark-Souls-3-DLCs "The Ringed City" ist diese Geschichte abgeschlossen. Wie Hidetaka Miyazaki erklärt, gibt es keine Pläne für weitere Inhalte. Zwar konnte er nicht alles so umsetzen, wie er es sich vorgestellt hatte, doch im Großen und Ganzen zeigt er sich mit dem Spiel zufrieden.

Nun widmet er sich neuen Plänen, von denen er natürlich noch nicht verraten kann, worum es sich dabei handelt. Doch er sagte in einem Interview mit dem Magazin Famitsu, dass er sich keine Gedanken darüber macht, ob sein neues Spiel irgendwelche Ähnlichkeiten mit Dark Souls hat oder nicht. Er will einfach das Spiel entwickeln, das ihn interessiert und das er jetzt gerne machen möchte. Ob es Parallelen zu Dark Souls gibt oder nicht, spielt für ihn dabei keine Rolle. Es könnte also sein, dass uns ein Spiel erwartet, das sich überhaupt nicht mit Dark Souls vergleichen lässt. Genauso gut könnte es doch auch etwas daran erinnern. Was das für ein neues Spiel ist, werden wird hoffentlich bald erfahren.

Quelle: Gematsu