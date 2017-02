From Software arbeitet aktuell an der Fertigstellung des letzten DLCs für das Action-Rollenspiel Dark Souls 3. In "The Ringed City" begebt ihr euch auf die Suche nach der namensgebenden Stadt, wo euch das große Finale der Saga erwartet.

Während eurer Reise durch uralte Ländereien voller Ruinen begegnet ihr neuen Feinden, deren Schwächen ihr erst ergründen müsst. Um die schweren Auseinandersetzungen zu überstehen, legt ihr euch neue, mächtige Waffen und Rüstungen zu. Ebenso erlernt ihr neue Zaubersprüche und findet Items, die euch bei den Abenteuern nützlich sein werden.

Möchtet ihr gegen andere Spieler antreten, so stehen euch weitere PvP Maps in der Hollow Arena des DLC Ashes of Ariandel zur Verfügung. Diese Maps dürft ihr betreten, wenn ihr Ashes of Ariandel und/oder The Ringed City besitzt. Der DLC wird außerdem die Matchmaking-Funktionen verbessern.

Um euch schon jetzt auf die neuen Herausforderungen einzustimmen, hat Publisher Bandai Namco ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, welches euch Szenen aus The Ringed City zeigt - inklusive des Kampfs gegen einen feurigen Endboss.

The Ringed City wird am 28. März für die PC-Version, die Playstation-4-Fassung und die Xbox-One-Version des Action-RPGs Dark Souls 3 erscheinen.

Quelle: DualShockers