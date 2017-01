Publisher Bandai Namco hat die nächste, von den Fans sehnlichst erwartete Erweiterung zum Hardcore-Rollenspiel Dark Souls 3 angekündigt. Diese trägt den Titel The Ringed City und erscheint am 28. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Auch zur Story wurden schon einige wenige Details verraten. The Ringed City führt die Spieler auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale demnach buchstäblich ans Ende der Welt, an das ihn die Suche nach der Dunklen Seele der Menschlichkeit treibt.

The Ringed City ist im Season-Pass für Dark Souls 3 enthalten, der für knapp 25 Euro erhältlich ist. Auch der separate Erwerb dürfte für voraussichtlich 14,99 Euro aber wieder möglich sein, wie im Fall von Ashes of Ariandel. Weitere DLCs für Dark Souls 3 nach The Ringed City sind nicht geplant. Unterhalb findet ihr Screenshots, Artworks sowie den Ankündigungstrailer. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu From Softwares Blockbuster findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Dark Souls 3.