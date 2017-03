Dark Souls 3: Neue PvP-Arenen im Video

Am 28. März erscheint mit The Ringed City der zweite Story-DLC für Dark Souls 3. Bereits vier Tage zuvor veröffentlichen Bandai Namco und From Software zwei neue Arenen für den PvP-Modus Undead Match - und zwar gratis. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr mindestens eine der beiden Erweiterungen für Dark Souls 3 oder natürlich den Season-Pass für Dark Souls 3 euer Eigen nennt, und somit grundsätzlichen Zugriff auf den Undead-Modus habt. Die beiden neuen Arenen tragen die Namen Grand Roof und Dragon Ruins. Erste Eindrücke von den Schauplätzen vermitteln die beiden kurzen Clips unterhalb dieser Zeilen.

Mit The Ringed City endet der Post-Launch-Support Dark Souls 3 auch schon wieder, kleinere Patches mit Bugfixes oder Ähnliches ausgenommen. Die Erweiterung ist neben Ashes of Ariandel im bereits erwähnten Season-Pass enthalten, der für 24,99 Euro erhältlich ist. Auch separat kann The Ringed City natürlich erworben werden. Der Einzelpreis liegt bei 14,99 Euro. Wer hier zuschlägt, kann - im Gegensatz zum oben Gesagten - logischerweise aber erst ab dem genannten Release-Termin auch die beiden neuen Undead-Arenen Grand Roof und Dragon Ruins herunterladen. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zum düsteren Action-Rollenspiel findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Dark Souls 3.