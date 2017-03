Dark Souls 3: Patch 1.12 zum Download & PS4-Pro-Optimierungen

Morgen erscheint mit The Ringed City der letzte Season-Pass-DLC für Dark Souls 3. Der nötige Vorbereitungspatch steht schon seit einigen Tagen zum Download bereit. Nun hat Entwickler From Software noch ein weiteres Update dazwischen geschoben, welches Dark Souls 3 auf Spielversion 1.12 aktualisiert. Das Changelog fällt mit lediglich drei Punkten ausgesprochen kurz aus. Unter anderem wurden zwei Bugs gefixt.

Der oben bereits erwähnte Vorbereitungspatch (v 1.11) macht Dark Souls 3 nicht nur fit für The Ringed City, sondern enthält auch technische Optimierungen für die PS4 Pro. Wie die Kollegen von Digital Foundry jetzt herausfanden, halten sich die Verbesserungen allerdings in Grenzen. Dark Souls 3 läuft auf der (deutlich) leistungsfähigeren Variante von Sonys Heimkonsole lediglich mit einer höheren Bildrate. Die magischen 60 Fps werden aber nicht erreicht, höchstens in Ausnahmefällen. Die Auflösung bleibt identisch. Weitere News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Dark Souls 3.

Dark Souls 3 v 1.12 - Patch Notes:

Added system compatibility to the DLC, "The Ringed City. "

Fixed issue where an item could be used simultaneously with the Dragon Head Stone if the player performed a quick turn while changing the item display.

Fixed issue where a currently equipped item would be replaced with an item taken out from the character's inventory box if the items had the same name.