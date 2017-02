Dark Age of Camelot: Einer der ersten Trailer zum MMO-Urgestein

05.02.2017 um 09:15 Uhr Dark Age of Camelot ist eines der ersten Online-Rollenspiele, in dem sich die interessierten Spieler im legendären Tri-Realm-Kampf beweisen konnten. Midgard vs Albion vs Hibernia, als die Server in Europa am 1. Februar 2002 online gegangen sind. Schaut euch einen der ersten Trailer zu DAoC an!

