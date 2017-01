DICE Awards 2016: Uncharted 4 Top-Favorit - Die Nominierten stehen fest

Bereits zum 20. Mal vergibt die Academy of Interactive Arts & Sciences am 23. Februar in Las Vegas die begehrten DICE Awards. Moderiert wird die Veranstaltung von Greg Miller von Kinda Funny sowie Jessica Chobot von Nerdist News. Ende vergangener Woche hat die Academy nun die Nominierten in 22 Kategorien bekannt gegeben. Außerdem steht bereits fest, dass Todd Howard, Game Director der Fallout- und Elder Scrolls-Reihen bei Bethesda, in die Hall of Fame aufgenommen wird.

Insgesamt haben 56 Spiele eine Nominierung für den DICE Award 2016 erhalten. Größter Abräumer des Abends könnte dabei Uncharted 4: A Thief's End werden. Das Action-Adventure von Naughty Dog heimst gleich zehn Nominierungen ein. Dicht dahinter folgt der Indie-Hit Inside mit einer neunfachen Aussicht auf einen der begehrten Trophäen. Auch Battlefield 1 (8), The Last Guardian (7), Firewatch (6), Overatch (6) und Titanfall (4) stehen mit mehrfachen Nominierungen im Rampenlicht.

Für die Königskategorie "Game of the Year" sind neben Uncharted 4 auch Battlefield 1, Inside, Overwatch und Pokemon Go nominiert. Im vergangenen Jahr konnte sich hier Fallout 4 gegen Konkurrenten wie Rise of the Tomb Raider und The Witcher 3 durchsetzen. Eine Übersicht aller Nominierten seht ihr in der nachfolgenden Liste. Die Preisverleihung können Nachtschwärmer am 24. Februar um 4 Uhr deutscher Zeit im Live-Stream auf der offiziellen Webseite der Academy of Interactive Arts & Sciences verfolgen.

20th Annual DICE Awards Finalists

Outstanding Achievement in Animation

Inside

The Last Guardian

Overwatch

Street Fighter V

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Art Direction

Battlefield 1

Firewatch

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Character

Call of Duty: Infinite Warfare - Nick Reyes

Firewatch - Delilah

Firewatch - Henry

The Last Guardian - Trico

Uncharted 4: A Thief's End - Nathan Drake

Outstanding Achievement in Original Music Composition

ABZÛ

Battlefield 1

Doom

The Last Guardian

Titanfall 2

Outstanding Achievement in Sound Design

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Quantum Break

Uncharted 4: A Thief's Ende

Outstanding Achievement in Story

Firewatch

Inside

Oxenfree

That Dragon, Cancer

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Technical Achievement

Battlefield 1

No Man's Sky

Overwatch

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

Action Game of the Year

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Adventure Game of the Year

Firewatch

Inside

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Family Game of the Year

Dragon Quest Builders

LEGO Star Wars: The Force Awakens

Ratchet & Clank

Rock Band Rivals

Super Mario Maker for Nintendo 3DS

Fighting Game of the Year

EA Sports UFC 2

Guilty Gear Xrd -Revelator-

Killer Instinct: Season 3

Pokkén Tournament

Street Fighter V

Racing Game of the Year

Driveclub VR

Forza Horizon 3

Role-Playing/Massively Multiplayer Game of the Year

Dark Souls 3

Deus Ex: Manking Divided

Hyper Light Drifter

Tom Clancy's The Division

World of Warcraft: Legion

Sports Game of the Year

EA Sports FIFA 17

Madden NFL 17

MLB The Show 16

NBA 2K17

Steep

Strategy/Simulation Game of the Year

The Banner Saga 2

Deus Ex Go

Fire Emblem Fates

Sid Meier's Civilization VI

XCOM 2

DICE Sprite Award

1979 Revolution: Black Friday

Firewatch

Inside

Superhot

That Dragon, Cancer

Handheld Game of the Year

Dragon Quest Builders

Fire Emblem Fates

Kirby: Planet Robobot

Pokémon Sun and Moon

Severed

Mobile Game of the Year

Clash Royal

Crashlands

Gardenscapes - New Acres

Pokémon Go

Reigns

Outstanding Achievement in Online Gameplay

Battlefield 1

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Overwatch

Titanfall 2

Tom Clancy's The Division

Outstanding Achievement in Game Design

i Expect You To Die

Inside

Overwatch

Owlboy

Uncharted 4: A Thief's End

Outstanding Achievement in Game Direction

1979 Revolution: Black Friday

Battlefield 1

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Game of the Year

Battlefield 1

Inside

Overwatch

Pokémon Go

Uncharted 4: A Thief's End