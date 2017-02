Nightwing: Chris McKay soll Batmans ehemaligen Schüler auf die Leinwand bringen

Um den DC-Charakter Nightwing ranken sich viele Geschichten. Die populärste unter ihnen, ist die des neunjährigen Akrobaten-Sohnes Dick Grayson, der nach dem Tod seiner Eltern durch einen Verbrecherboss unter Batmans Fittiche genommen wird - und zu seinem ersten jungen Helfer und Lehrling Robin wird.

Lange Zeit kämpfte Dick an Batmans Seite, gründete darüber hinaus die ersten Teen Titans und machte sich einen Namen als knallharter Verbrechensbekämpfer.

Nach Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit verschlechterte sich das Verhältnis zwischen dem mittlerweile erwachsenen Dick und seinem Freund und Mentor Batman zusehends, weil Dick immer seltener mit dessen Methoden der Verbrechensbekämpfung einverstanden war. Als er schließlich eine Begegnung mit dem Joker nur knapp überlebte, zog Dick einen endgültigen Schlussstrich unter ihren ständig schwelenden Konflikt und ging nach New York. In einem neuen, selbstentworfenen Kostüm setzte er unter dem Namen Nightwing seine Karriere als Superheld fort, sehr viel später auch in der Nachbarstadt Gothams, Blüdhaven.

Der eigentlich aus dem Animationsfach stammende Regisseur Chris McKay hatte mit "The LEGO Batman Movie" sein erstes Langfilm-Debüt. Für Ben Afflecks "The Batman" wurde er aber auch für den Regieposten in Erwähnung gezogen. Wann wir seinen ersten Realfim nun sehen dürfen, bleibt abzuwarten.

