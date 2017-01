DC Comics: Neue Serien in Arbeit, Ankündigung steht kurz bevor

DC Comics' Geoff Johns ist Comicbuch-Autor mit Leib und Seele. Er erfand die Superheldin Star Girl und schrieb einige der Comics für bekannte Serien wie The Flash, Teen Titans und die Bestseller-Serie Infinite Crisis. Inzwischen arbeitet er im Management des Unternehmens.

Doch über Twitter kündigte er jetzt an, wieder Comics schreiben zu wollen, was für die Fans schon eine gute Nachricht ist. Doch damit nicht genug. Zudem gab er bekannt, dass sich die Fans der TV-Serien zu den Comics auf neue Folgen von The Flash, Arrow, Gotham, Supergirl, Lucifer und Legends of Tomorrow freuen dürfen - sowie zudem auf einige neue Serien. Von denen steht die Ankündigung einer direkt bevor.

Nun spekulieren die Fans, um welche Serien es sich handeln könnte. Wie wäre es mit Green Lantern? Oder Superman? Einen Darsteller für eine solche Serie hat man ja bereits mit Tyler Hoechlin gefunden, der hin und wieder Gastauftritte in der TV-Serie Supergirl hat. Fans tippen allerdings auch auf Black Lightning. Man darf gespannt sein, welche Serien uns noch erwarten.

Quelle: Polygon