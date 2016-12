Dank eines findigen NeoGAF-Users sind neue Informationen zu CD Projekt REDs dystopischem Rollenspiel Cyberpunk 2077 aufgetaucht. An dieser Stelle angemerkt handelt es sich dabei um Infos, die bisher noch nicht von offizieller Seite her bestätigt wurden, jedoch auf begründbaren und leicht nachvollziehbaren Fakten basieren.

Fahrende und fliegende Vehikel bei Cyberpunk 2077

Die erste Info dreht sich um fahrende und fliegende Vehikel in Cyberpunk 2077. Auf der offiziellen Werbseite sucht CD Projekt nämlich nach einem "Vehicle Gameplay Programmer", also einem Programmierer, der sich mit der Erschaffung von digitalen Fahrzeugen auskennt. Weiter im Job-Profil heißt es dann, dass diese Person mit Gameplay- und Level-Designern zusammenarbeiten wird, um "die komplette Architektur von Vehikel-bezogenen Codes und die Physik von fahrenden und fliegenden Fahrzeugen zu entwickeln". Offensichtlich wird es also fahrende und fliegende Fahrzeuge bei Cyberpunk 2077 geben.

CD Projekt plant die Belegschaft in Krakau zu verdreifachen

Eine andere Job-Ausschreibung auf der offiziellen Seite von CD Projekt ist an Gameplay Designer gerichtet. Das wäre nicht einmal das Highlight, würde nicht in der Stellenausschreibung folgende Formulierung stecken: "At the moment, we are expanding our studio and we want to double or even triple our size in very short time." Gemeint ist das Studio in Krakau, das 2013 gegründet wurde und nun offenbar in sehr kurzer Zeit personell verdoppelt oder gar verdreifacht werden soll. Laut der Seite des Krakauer Studios von CD Projekt ist dieses aktuell 30 Mann stark. Es soll also auf 60 bis 90 Mitarbeiter aufgestockt werden.

Für CD Projekt läuft es offenbar aktuell gut. Abgesehen von der geplanten Aufstockung der Belegschaft, wurde gerade vor Kurzem bekannt, dass der polnische Entwickler 7 Millionen Euro Forschungszuschuss durch Polen erhalten hat. Cyberpunk 2077 bahnt sich zudem an, in die gigantischen Fußstapfen von The Witcher 3: Wild Hunt zu treten und soll ein Mammut-Projekt werden, das mit nahtlosem Multiplayer und einer großen, lebendigen Stadt glänzt. Bereits im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass CD Projekt über 200 neue Stellen in Warschau und Krakau schafft.

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Cyberpunk 2077 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dem dystopischen Cyberpunk-RPG haltet, dürft ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

