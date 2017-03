Cyberpunk 2077: ​Release frühestens im ersten Halbjahr 2019?

Die Fans des Entwicklerstudios CD Projekt RED warten seit langer Zeit auf neue handfeste Informationen zum kommenden Open-World-Titel Cyberpunk 2077. Zuletzt sprach Michał Kiciński (Mitgründer von CD Projekt RED) über die Zukunft des Spiels. Demnach behauptete er, dass sich Cyberpunk 2077 besser verkaufen werde als The Witcher 3, weil es nicht in einem Fantasy-Szenario angesiedelt ist. Details zum Spiel wurden in diesem Interview nicht gegeben. Nun könnte jedoch das staatliche Förderprogramm einige Hinweise auf den Release-Termin von Cyberpunk 2077 geben.

Auf der offiziellen Webseite des Entwicklerstudios heißt es, dass das Unternehmen in der Zeit von 01/2016 und 01/2017 bis 06/2019 vom polnischen Staat gefördert wird. Innerhalb dieses Zeitraums sollen die geförderten Projekte fertiggestellt und veröffentlicht werden. Allerdings steht CD Projekt RED die Möglichkeit zur Verfügung, eine Fristverlängerung zu beantragen. Demnach könnte eine Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 erst im ersten Halbjahr 2019 stattfinden. Ende des vergangenen Jahres hat das Entwicklerstudio eine staatliche Förderung in Höhe von sieben Millionen Euro erhalten, die direkt in die Entwicklung des Titels einfließt. Weitere Meldungen und Videos zu Cyberpunk 2077 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gamepro