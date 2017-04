Wie ein reddit-User herausgefunden hat, will sich der polnische Witcher-Entwickler CD Projekt die Handelsmarkenrechte am Wort "Cyberpunk" für Europa sichern. Ein entsprechender Antrag wurde gestellt und kann auf der Webseite des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingesehen werden. In den USA gehört der Trademark "Cyberpunk" bereits dem polnischen Unternehmen, in Europa ist das noch nicht der Fall. Hier hält Sony Music Entertainment UK Limited die Rechte am Begriff, allerdings nicht im Segment der Videospiele.

Was will CD Projekt damit erreichen?

Offenbar möchte der Entwickler die Rechte in den Klassen 9 und 41 (Software und Online-Spiele-Dienste) für sich beanspruchen, um auszuschließen, dass andere Entwickler auf den Zug aufspringen und ihre Produkte auch Cyberpunk nennen. Plagiate und Spiele mit Verwechslungsgefahr durch die Namensgebung könnten womöglich von der Popularität von Cyberpunk 2077 profitieren.

Beispiele für Streitigkeiten im Games-Markt gab es in der Vergangenheit zur Genüge. So stritten sich beispielsweise Entwickler Mojang und Publisher Bethesda um die Verwendung des Namens "Scrolls". Mojang brachte das Sammelkartenspiel mit dem Namen heraus und Bethesda fürchtete, dass Spieler und potenzielle Käufer dieses mit der beliebten The Elder Scrolls-Reihe verwechseln könnten.

Das Vorgehen um den Markenschutzantrag passt gut ins aktuelle Bild. Vor wenigen Tagen vermeldeten CD Projekt, dass die Entwicklung am dystopischen Rollenspiel weit fortgeschritten sei. Wie weit, weiß aber aktuell niemand Externes, denn einen Releasezeotraum oder gar festen -termin gibt es aktuell noch nicht. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Videos und Screenshots zu Cyberpunk 2077 findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: reddit