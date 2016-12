In der vergangenen Woche kündigte Crytek offiziell an, sich nach finanziellen Problemen neu orientieren zu wollen. Zu dieser Neuausrichtung des deutschen Entwicklers gehören auch der Verkauf oder die Schließung von allen Studios bis auf das Hauptquartier in Frankfurt am Main sowie das Studio in Kiew. Das Unternehmen möchte sich in Zukunft wieder seinen Kernkompetenzen widmen. Diese sind laut offiziellen Angaben die Technologieentwicklung auf höchstem Niveau und innovative Spiele.

Aus Crytek Black Sea werden wieder die Black Sea Studios

Die Crytek-Niederlassung in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, ist im Zuge der genannten Neustrukturierung ebenfalls von den Maßnahmen betroffen. Ehemals unter Black Sea Studios firmierend wurde das Studio 2008 von Crytek aufgekauft und zu Crytek Black Sea umbenannt. Crytek Black Sea war in die Entwicklung von Ryse: Son of Rome involviert, während das Studio unter der alten Firmierung Black Sea Studios Knights of Honor und WorldShift programmierte. Nun kehrt das Studio wieder zu seinem ursprünglichen Zustand zurück. Die Führung wird erneut von Vesselin Handjiev übernommen, der schon die originalen Black Sea Studios 2001 gegründet hatte. Dieser Schritt wurde bereits im September 2016 unternommen, also schon lange bevor die offizielle Entscheidung von Crytek feststand.

Hardcore-Games als Mission und Arbeiten an neuem Titel bereits gestartet

In einem Statement gegenüber GamesIndustry schreiben die Black Sea Studios: "Unsere Mission ist es, Hardcore-Games zu erschaffen, welche Spieler immer wieder aufs Neue unterhalten sollen. Wir glauben, dass die besten Spielerfahrungen dadurch entstehen, wenn die Spieler mit bedeutenden Auswahlmöglichkeiten herausgefordert werden, während sie die Freiheit genießen, ihre eigenen Ingame-Geschichten zu erschaffen und zu teilen." Black Sea hat such schon die Arbeiten an einem neuen Titel aufgenommen, der noch nicht offiziell angekündigt wurde. Nähere Informationen dazu gibt es bis dato auch noch nicht.

Quelle: gamesindustry.biz