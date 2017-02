"Dust2" genießt Kultstatus - und zwar weit über die Counter-Strike-Szene hinaus. Nun wurde die Mehrspieler-Karte aus dem kompetitiven Map-Pool ("Active Duty Group") in Counter-Strike: Global Offensive entfernt. Das heißt im Umkehrschluss, dass "Dust2" nicht länger in Turnieren gespielt wird. Mit "Inferno" hat Entwickler Valve bereits einen Ersatz gefunden. Konkrete Gründe für den Tausch nannte Valve zwar nicht, möglicherweise steckt dahinter jedoch einfach der Gedanke für mehr frischen Wind in den Mehrspieler-Partien zu sorgen. Profiteams gehen an"Dust2" mit beinah schlafwandlerischer Routine ran - das taktische Potenzial scheint ausgereizt, was bei Spielern und Zuschauern gleichermaßen für Ermüdungserscheinung gesorgt haben dürfte.

Durch die Herausnahme aus dem Turnier-Pool wird "Dust2" nicht unspielbar. Fans können auf der Kult-Map weiterhin in den Casual- und Deathmatch-Modi weiterhin spannende Gefechte bestreiten. Obendrein hat Valve "Dust2" eine eigene Kategorie im Auswahlbildschirm eingeräumt. "Dust2" erblickte erstmals im Jahr 2001 Im Rahmen des Ur-Counter-Strike das Licht der Welt. Schöpfer der legendären Mehrspieler-Karte ist David Johnston, der sich gegenüber dem Online-Blog Kotaku zur oben angeführten Entscheidung äußerte. Johnston bedauert nicht, dass Valve "Dust2" aus dem kompetitiven Map-Pool geworfen hat. Im Gegenteil: "Es gibt so viele fantastische Karten in Counter-Strike: Global Offensive, die nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienten hätten." Was sagt ihr zu Valves Entscheidung? Unverständlich oder längst überfällig gewesen?

Quellen: Valve, Kotaku