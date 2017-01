Die Webseite "csgo.replays.net" hat herausgefunden, dass Teile der chinesischen Server von Counter-Strike: Global Offensive eine Tickrate von 128 Hz besitzen. Westliche Spieler fordern seit geraumer Zeit eine Verdoppelung der Tickrate für ihre Server - nun scheint Entwickler Valve jedoch zunächst in China mit dem Update zu beginnen. Als Beweismaterial wurden zudem einige Bilder eines Netzwerk-Benchmarks veröffentlicht, die die Server-Tickrate von 128 Hz bestätigen. Die entsprechenden Server sollen sich in Peking befinden und von Perfect World betrieben werden. Counter-Strike: Global Offensive kann zwar in China gekauft werden, wird jedoch nicht offiziell von Valve unterstützt und ist nur in Verbindung mit privaten Plattformen wirklich nutzbar. Grund dafür sind die strengen Auflagen, die Entwickler erfüllen müssen, um ihre Titel in China zu veröffentlichen.

Durch die Erhöhung auf eine Server-Tickrate von 128 Hz werden deutlich mehr Informationen mit dem Spieler geteilt, die für ein besseres Spielerlebnis auf hohem Niveau sorgen. Insgesamt 128 Mal pro Sekunde wird der Server ein Update der Spielwelt erstellen. Dadurch können Dinge wie Spielerbewegungen oder das Trefferfeedback deutlich besser wiedergegeben werden. Offizielle Turniere und eSport-Veranstaltung werden bereits mit einer Server-Tickrate von 128 Hz ausgetragen. Die offiziellen Server laufen bisher nur mit 64 Hz. Auch weitere beliebte Shooter wie Overwatch oder Battlefield 1 haben eine Tickrate, die sich im Bereich von 60 Hz bewegen. Eine offizielle Bestätigung von Valve gibt es bislang jedoch noch nicht. Weitere Meldungen zu Counter-Strike: Global Offensive findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: csgo.replays.net via GameStar