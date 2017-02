Das Belästigen Minderjähriger brachte einem Profispieler in Counter-Strike eine Sperre auf Lebenszeit ein. Reece "bloominator" Bloom wurde für 1.000 Jahre, genau genommen bis zum 6. Juni des Jahres 3016, von der E-Sports Entertainment Association (kurz: ESEA) ausgeschlossen. Die ESEA richtet seit Gründung im Jahr 2013 mit Preisgeldern dotierte Ligen und Turniere aus. Bloom kann sich ungeachtet seiner Erfolge im Spiel nun nicht mehr qualifizieren.

Die offizielle Urteilsbegründung für den Ausschluss aus der ESEA lautet "boshafte Aktivität" und bezieht sich im Speziellen auf die Nötigung einer 15-Jährigen. Wie das Online-Blog Kotaku berichtet, habe Bloom die junge Frau mit sexuell expliziten Twitter-Beiträgen belästigt. In den nicht jugendfreien Tweets (Achtung, NSFW!) sprach er offen über seine sexuellen Phantasien.

"Ich weiß nicht, ob ich irre bin oder es mich einfach nicht stört, dass ich Pädophil bin", schrieb er dem Mädchen etwa an einem Sonntagnachmittag. "Aber du scheinst ältere Kerle ohnehin zu mögen, also ist das okay." Er schickte der Minderjährigen neben Textnachrichten auch offenkundig ein Video von seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Chat-Protokolle an die Öffentlichkeit gelangten, wurde Bloom gesperrt. Heute bedauert er sein Verhalten.

Sein Twitter-Kanal ist zwar nicht erreichbar, wurde über Google Cache jedoch archiviert. "Es gibt da nichts zu entschuldigen, was ich getan habe, ist offenkundig unglaublich dumm", schreibt Bloom. Und weiter: "Ich hoffe, dass Menschen mir verzeihen können, aber ich verstehe auch, wenn sie es nicht tun." Kotaku hat die ESEA nach Bekanntwerden des Vorfalls um Stellungnahme hinsichtlich künftiger Präventivmaßnahmen gegenüber Belästigungen gebeten. Der Veranstalter richtete aus, dass die ESEA derartiges Verhalten nicht toleriert, gemeldete Berichte potenzieller Opfer ernst nimmt und diese sorgfältig überprüft.

Quelle: Kotaku