Das vor kurzem angekündigte Rollenspiel Corven - Path of Redemption will ein inoffizieller Ultima-Nachfolger werden und trifft damit genau den Nerv der Fans, die sich ein solches RPG schon lange wünschen.

Nun, kurz vor Ende des Jahres, gab es noch ein kleine Update. In diesem gibt das Team bekannt, mit Patrig "Sicabol" Droumaguet einen Komponisten für den Soundtrack gefunden zu haben. Ein erstes Beispiel der Musik, die er speziell für das Rollenspiel komponieren wird, soll in Kürze auf der offiziellen Website zu hören sein. Zudem wurde ein weiteres Mitglied dem Team hinzu gefügt, welches sich um das Worldbuilding und das Testen von Systemen kümmert.

Während der nächsten beiden Monate sind viele weitere Updates geplant, welche unter anderem näher auf die geplanten Features eingehen und neue Landschaften zeigen sollen. Ebenso möchten die Entwickler das Dialog- und das Inventarsystem näher vorstellen.

So sieht die Szene aus Ultima 9 in Corven aus. Quelle: Titans of Ether Dies ist der Original Screenshot aus der isometrischen Version von Ultima 9. Quelle: Electronic Arts

Um zu zeigen, wie sehr sich Corven - Path of Redemption an der Ultima-Serie orientiert, wurde ein neuer Screenshot veröffentlicht, der eine Szene zeigt, die schon Ende der 1990er-Jahre in einem Preview-Screenshot des sich damals noch in der Entwicklung befindenden Ultima 9 zu sehen war.

Corven - Path of Redemption soll Ende 2018 für PC erscheinen.

Quelle: Titans of Ether