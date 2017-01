Conan Exiles: Trailer zum bevorstehenden Early-Access-Start

28.01.2017 um 16:15 Uhr Hier könnt ihr euch den Early-Access-Launch-Trailer zu Conan Exiles ansehen. Die Vorabversion des Survival-MMOs erscheint am 31. Januar für PC und später, aber noch im Frühjahr, für Xbox One via Game Preview. Außerdem ist auch eine PS4-Version von Conan Exiles geplant.

