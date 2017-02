Conan Exiles: Stahl herstellen - Crafting-Guide mit Tipps

In Conan Exiles Stahl herstellen: Unser Guide zum Early Access-Spiel verrät euch, wie ihr an die begehrte Ressource gelangt. Damit baut ihr Waffen, die länger halten und pro Schlag viel mehr Schaden gegen NPCs oder gegnerische Spieler austeilen. Nicht nur für verbesserte Rüstungen und Waffen ist Stahl ein wichtiges Material. Auch für verstärkte Mauern nutzt ihr Stahl, um eure Beute vor Angreifern zu schützen. Außerdem stellt ihr auch Werkzeuge aus Stahl her, mit denen ihr pro Schlag mehr Rohstoffe abbaut als beispielsweise mit Steinwerkzeugen. Allerdings reicht es nicht aus, Eisenstein und Kohle in den Ofen zu packen. Ihr benötigt unter anderem Rezepte für eine Gerberei sowie einen Feuerschalen-Kessel.

Ihr müsst nämlich zuerst Teer herstellen, um in Verbindung mit Schwefel Stahlfeuer zu craften. Zudem benötigt ihr auch spezielle handwerkliche Fähigkeiten, die ihr durch erlernen von Rezepten skillt. So braucht ihr neben "Handwerksgeselle (Stufe 10)" auch "erfahrener Überlebenskünstler (Stufe 3)". Die Produktion von Stahlbarren benötigt kein allzu hohes Level. Die Herstellung von Stahlgegenständen hingegen schon. Deshalb empfiehlt sich, erst im späteren Verlauf von Conan Exiles auf Stahl umzusteigen.Wir bieten euch Tipps zur Fertigung von Stahlbarren von A bis Z im folgenden Guide.



Stufenaufstieg, Rezepte lernen, Rohstoffe finden

Rezept Stufe Kosten Handwerker-Lehrling 2 1 Erfahrener Überlebenskünstler 3 1 Zimmermann 10 3 Gerber 10 3 Schmied 10 3 Handwerksgeselle 10 3 Feuerschalen-Kessel 15 4 Steinmetz-Geselle 20 2

In dieser Höhle finden wir Schwefel.Quelle: PC GamesDiese Rezepte erlernt ihr nach und nach, indem ihr Stufen aufsteigt. Sorgt zunächst für geeignete Werkzeuge zum Abbau von Holz und Stein. Dies sind die Grundmaterialien, die ihr zur Errichtung des Ofens und mehr benötigt. Sobald ihr ein entsprechendes Level besitzt, geht ihr auf Ressourcenjagd. Generell empfiehlt es sich, in einem Gebiet zu siedeln, in dem ihr leichter an Eisenstein, Kohle und Schwefel gelangt. Prinzipiell findet ihr Eisenstein und Kohle relativ oft auf Bergen und in nördlichen Gefilden. Schwefel hingegen gibt es weniger häufig. Wenn ihr Schwefel abbauen möchtet, solltet ihr euch zur Krokodilhöhle begeben und dort die gelblichen Steine farmen. Auf der folgenden Map haben wir euch Fundorte für Eisenstein, Kohle sowie eine Höhle für Schwefel markiert. Achtung: Je weiter ihr in den Norden der Map vordringt, desto gefährlicher wird es! Neben Krokodilen warten auch Hyänen oder feindliche Stämme auf "Frischfleisch".

Auf dieser Map haben wir euch Vorkommen an Eisenstein und Kohle sowie eine Schwefelhöhle markiert. Es gibt noch weitere Orte, die allerdings viel mehr Gefahren beinhalten.Quelle: PC Games

Ofen, Gerberei, Schmiedebank, Feuerschalen-Kessel

Folgende Objekte benötigt ihr für die Herstellung von Stahl in Conan Exiles.



Objekt Rohstoffe Ofen 540 Steine Gerberei 240 Steine, 160 Holz, 50 Rinde, 25 Zwirn Blacksmith's Bench (Schmiedebank) 50 Ziegel, 100 Eisenbarren Feuerschalen-Kessel 50 Eisenverstärkungen, 25 Zwirn

Der Ofen ist der Ausgangspunkt für die Stahlherstellung.Quelle: PC GamesAm besten beginnt ihr damit, einen Ofen aufzubauen. Darin schmelzt ihr Eisensteine ein. Die so gewonnenen Eisenbarren benötigt ihr nicht nur zur Stahlherstellung auch zur Errichung der Blacksmith's Bench (Schmiedebank) - Ziegel für die Schmiedebank erhaltet ihr am Ofen durch Einschmelzen von 10 Steinen mit Kohle. An der Schmiedebank stellt ihr nämlich die zur Herstellung des Feuerschalen-Kessels nötigen Eisenverstärkungen her. Craftet euch eine Gerberei, um Teer als Nebenprodukt von Leder zu erhalten. Um Rinde für die Gerberei zu gewinnen, fällt ihr Bäume mit der Spitzhacke statt der Axt. Nun baut ihr noch den Feuerschalen-Kessel, um dort letztendlich das nötige Stahlfeuer zu fertigen.

Rohstoff-Kette zur Stahlherstellung

Um Stahl aus Eisenbarren im Ofen zu gewinnen, reicht normale Kohle nicht aus. Ihr benötigt zusätzlich auch das Item Stahlfeuer. Folgende Rohstoffe stellt ihr nach und nach her, um in Conan Exiles für die Stahlherstellung gerüstet zu sein.



Herstellungs-Objekt Rohstoffe Produkt Gerberei 1x Tierhaut + 1x Rinde Leder & Teer Ofen 2x Eisenstein + Kohle Eisenbarren Feuerschalen-Kessel 2x Teer + Holz + 2x Schwefel Stahlfeuer Ofen 5x Eisenbarren + Kohle + 1x Stahlfeuer Stahlbarren

Im Feuerschalen-Kessel produzieren wir Stahlfeuer, indem wir Teer und Schwefel hineinlegen.Quelle: PC GamesBevor ihr letztendlich in Conan Exiles den Stahlbarren in den Händen haltet, produziert ihr allerlei Gegenstände. An der Gerberei erhaltet ihr neben dem eigentlichen Produkt Leder auch Teer. Diesen verbindet ihr im Feuerschalen-Kessel schließlich mit Schwefel und Holz zum Stahlfeuer. Zusammen mit fünf Eisenbarren und Kohle legt ihr das Stahlfeuer in den Ofen. Nun erhaltet ihr den gewünschten Stahlbarren. Für einige Waffen und Rüstungen benötigt ihr jede Menge Stahlbarren, von Mauern ganz zu schweigen. Ihr sucht also immer wieder genügend Eisenstein, Schwefel und Kohle, damit ihr auch genug Stahl zur Verfügung habt.

Von Alexander Grillenberger

Autor

Alex ist seit Oktober 2016 Praktikant bei PC Games. Er spielt liebend gerne Shooter, Strategiespiele und alles, was irgendwie competitive ist. Overwatch hat es ihm dabei ganz besonders angetan. Fehlt etwas im Artikel?