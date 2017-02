Conan Exiles: Sklaven fangen - Guide mit Tipps zur Sklaverei

Conan Exiles Sklaven halten: In unserem Guide geben wir euch Tipps zur Sklaverei. Wie auch in den Conan-Filmen, gibt es im Spiel Barbaren, die ihr versklaven dürft. Diese sind vielfältig einsetzbar und bringen euch in eurem ganz eigenen Abenteuer enorme Vorteile. Allerdings gestaltet sich das Fangen der sogenannten Thralls beziehungsweise Slaves nicht ganz so leicht. In unserem Guide erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr euch eine kleine Sklavenarmee aufbaut. Dabei sucht ihr euch zunächst ein geeignetes Barbarendorf und fallt dort ein. Außerdem solltet ihr eine Keule bereithalten, um die potentiellen Sklaven bewusstlos zu schlagen.

Conan Exiles: Sklaven halten - Tipps & Tricks

Mit unserem Guide zur Sklaverei in Conan Exiles verraten wir euch, wie ihr eigene Sklaven erhaltet.



Gegner ausknocken

Zuallererst findet ihr ein Camp und besiegt die dortigen Barbaren. Dabei schlagt ihr euren potentiellen Sklaven mit einer Keule k. o. und fesselt ihn anschließen mit einem Seil. Den bewusstlosen Barbaren schleppt ihr dann nur noch hinter euch her und bringt ihn in eure Basis. Passt aber auf, dass der Thrall auf dem Heimweg nicht attackiert wird, denn sonst stirbt er und verschwindet daraufhin.

Das Rad des Schmerzes

Am Rad des Schmerzes werden Sklaven trainiert.Quelle: PC GamesSobald ihr den Sklaven in Conan Exiles in euer Lager gebracht habt, weist ihr ihn zum vorher erbauten Rad des Schmerzes zu. Dort trainiert ihr euren Leibeigenen und brecht dabei auch gleich noch seinen Willen, damit er zu einem willenlosen Arbeiter wird. Ihr beachtet dabei aber, dass dem Rad immer genug Nahrung zur Verfügung steht, denn sonst verhungern eure "Angestellten". Es empfiehlt sich Schleimsuppe, die im Lagerfeuer hergestellt wird, dort abzulegen. Der Vorgang wird einige Zeit in Anspruch nehmen und dauert umso länger, je höher das Level des Gefangenen ist. Doch mit einem Zuchtmeister kann das alles noch ein kleines bisschen beschleunigt werden. Ihr platziert den Zuchtmeister ganz einfach unter der Warteschlange. Er treibt daraufhin die anderen Thralls an.

Verschiedene Skills

Jeder Slave besitzt von vornherein einen bestimmten Skill, den ihr in eurer Basis verwenden könnt. Wenn ihr also beispielsweise einen Schmied fangt, setzt ihr ihn bei der Schmiedebank ein. Durch den Einsatz von Sklaven an Herstellungs-Objekten seid ihr in der Lage, schneller und kostengünstiger zu produzieren. Außerdem schalten Leibeigene rassenspezifische Waffen oder Rüstungen frei, die ihr ab sofort herstellt. Das heißt: ein stygianischer Leibeigener schaltet stygianische Waffen frei, auch wenn ihr selbst nicht dieser Rasse angehört.

Die Arten von Sklaven im Überblick

Sklavenart Tätigkeit Bogenschütze Verteidigt die Basis mit seinem Bogen bzw. seiner Armbrust. Plattner Stellt Rüstungen in der Rüstungsbank her. Schmied Stellt Waffen in der Schmiede her. Tischler Arbeitet an der Werkbank. Koch Kocht euer Essen billiger und schneller. Entertainer Verringert die angestaute Verderbnis, indem er für euch tanz oder singt. Kämpfer Verteidigt das Lager mit Nahkampfwaffen. Priester (Mitra, Set, Yog) Wird zur Beschwörung von Avataren benötigt. Schmelzer Schmilzt Ressourcen am Ofen ein. Gerber Produziert an der Gerberei schneller und effizienter Gegenstände. Zuchtmeister Treibt die Sklaven am Rad des Schmerzes an.

Je weiter ihr im Gebiet Richtung Nordwesten vordringt, desto höher ist die Chance, auf bessere Barbaren zu treffen. Auch findet ihr mit einer geringen Wahrscheinlichkeit namhafte Thralls, die allesamt herausragende Eigenschaften besitzen. Mit der Hilfe von namhaften Sklaven stellt ihr unter anderem legendäre Gegenstände her.

Barbarenstämme - Die Fundorte

Die Fundorte der verschiedenen Barbaren-Stämme.Quelle: PC GamesDie Verbannten sind die schwächsten unter den Barbaren und meist in kleineren Gruppen im Startgebiet anzutreffen. Diese sind kaum von Nutzen und wenn überhaupt nur am Anfang hilfreich.

Die Darfari-Kannibalen leben hingegen weiter im Norden in den felsigen Gefilden. Sie verehren Hog und stellen zu Beginn eine kleine Herausforderung dar. Im späteren Verlauf besiegt ihr sie aber relativ leicht.

Die Schwarze Hand ist im Osten des Landes anzutreffen. Sie haben ihr Hauptlager, ein im Felsen geschlagenes Schiff, auf einem Berg gebaut. Um das Camp herum sind noch weitere Lager feindlich gesinnter NPCs.

Unterhalb der Hochebene und den Bergen im Norden findet ihr die Wüstenhunde. Sie sind auch für erfahrene Spieler eine Herausforderung und sollten nicht unterschätzt werden. Sie beten den Gott Mitra an. Außerdem deckt ihr dort ein Geheimnis auf, das die Wüstenhunde für sich behalten wollen.

Die Reliquienjäger sind die stärksten Gegner, die ihr in Hyboria antrefft. Sie sind selbst für die erfahrensten Spieler eine große Herausforderung und ihr solltet ihnen nur mit Vorsicht entgegentreten. Sie beten die Schlangen-Göttin Set an und besitzen außerdem wertvolle Gegenstände.



