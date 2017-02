Conan Exiles: Offzielle Server gehen nach und nach wieder online

Wer darauf gewartet hat, dass Funcom endlich wieder offizielle Server für das Survival-Rollenspiel Conan Exiles online stellt, der kann aufatmen. Nachdem mit GameServers.com ein neuer Partner gefunden werden konnte, gibt das Unternehmen bekannt, die offiziellen Server jetzt nach und nach wieder zur Verfügung zustellen.

Schon heute gehen 81 Server in den USA an den Start. Morgen werden 30 weitere in Europa folgen. Die maximale Anzahl an Spielern ist vorerst auf 40 begrenzt, während Funcom die Performance der Server überprüft. Stabilität hat Vorrang vor einer größeren Spielerzahl. Zwar hatte das Entwicklerstudio geplant, den Fortschritt der Spieler von den alten auf die neuen Server zu übertragen, doch dabei kam es zu einem Problem. Einige Daten wurden zerstört, weswegen nicht sichergestellt werden kann, dass jeder Spieler seinen Fortschritt behalten kann.

Die Hardware für neue Server an der US-Westküste, für Südamerika, Osteuropa, Asien und Ozeanien ist aktuell noch nicht eingetroffen, was aber in den kommenden Wochen passieren soll. Daher müssen Fans aus diesen Regionen etwas länger warten. Was die Einstellungen auf den offiziellen Servern für Conan Exiles angeht, so stellen diese nicht die Art dar, wie das Spiel definitiv gespielt werden sollte. So etwas gibt es laut dem Team nicht. Die Entwickler ermutigen die Fans dazu, sich die vielen privaten Server anzusehen, um einen zu finden, der ihrem Spielstil entspricht.

Ab morgen dürfen die Fans des sehr erfolgreichen RPGs Conan Exiles also auch wieder hierzulande auf den offiziellen Servern spielen.

Quelle: Steam