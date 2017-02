Conan Exiles: Darum dürft ihr die Penisgröße per Slider verändern

In manchen Rollenspielen ist es möglich, bei der Charaktererschaffung die Brustgröße der Heldinnen anzupassen. Darüber regt sich kaum noch jemand auf, doch als Funcom die Größenanpassung des Penis in Conan Exiles einführte, hagelte es Kritik.

Wie Funcom erklärt, war die komplette Nacktheit im Spiel von Anfang an ein Thema. Es würde einfach zur Welt von Conan, dem Barbaren passen. Es sei eine raue und düstere Welt, in der selbst in den Comics Nacktheit eine Rolle spielt. Aus diesem Grund wollte das Entwicklerteam dies auch im Spiel thematisieren.

Die physikalischen Bewegungen des Penis der männlichen Figuren sowie die Größenanpassung des Geschlechtsteils mit einem Slider während der Charaktererschaffung sei einfach eine natürlich Erweiterung dessen gewesen. Immerhin hatte man diese Funktion für die Brüste der weiblichen Helden vorgesehen, so, wie das in manchen anderen Spielen auch der Fall ist. Aus Gründen der Gleichberechtigung hat man dieses Feature dann auch auf die männlichen Figuren übertragen.

In Zukunft will Funcom weiter provokant vorgehen und plant beispielsweise Kastrationen, Menschenopfer und verschiedene Folterinstrumente wie die Eiserne Jungfrau.

Conan Exiles ist derzeit für PC in einer Early-Access-Fassung spielbar. Auf neue Inhalte müssen Fans aber warten, da die Entwickler sich erst kürzlich von PingPerfect, dem Provider für die offiziellen Server, trennte und erst jetzt mit GameServers.com neuen Partner gefunden haben. Bis alle neuen Server online sind und laufen, können die Spieler sich den inoffiziellen Servern widmen oder im Einzelspieler-Modus spielen.

