Conan Exiles: Entwickler erklären das Kampfsystem

In der brutalen Welt des kommenden Online-Survival-Rollenspiels Conan Exiles geht es hart zu. Ohne Waffen werdet ihr nicht überleben können. Doch diese müsst ihr euch erst einmal herstellen. Ihr startet in der Spielwelt nämlich mit nichts als einem Lendenschurz.

Also baut ihr Rohstoffe ab, um euch daraus Waffen herzustellen. Mit der Zeit werdet ihr in der Lage sein, immer mächtigere Waffen zu produzieren. Die Entwickler des Onlinespiels haben nun in einem neuen Tagebuch über die Waffen und die Kämpfe gesprochen. So soll jede Waffe unterschiedliche Angriffsarten besitzen. Mit einer Axt könnt ihr beispielsweise zuhauen oder sie als Wurfaxt nutzen. Genau wie einen Speer, den ihr werfen dürft. Es ist aber auch möglich, mit ihm zuzustechen. Ein Schwert kann mit und ohne Schild geführt werden. Später werdet ihr auch Zweihandwaffen herstellen und nutzen können, mit denen ihr verheerenden Schaden anrichtet. Verheerend, da es in Conan Exiles nicht zimperlich zugeht. Blut und abgetrennte Körperteile sollen keine Seltenheit sein.

Ihr werdet mit jeder Waffe zwei Angriffsarten nutzen können, eine schnelle und eine langsame. Außerdem müsst ihr immer auf eure Gegner achten und lernen, wie diese in den Kämpfen vorgehen. Ihr nutzt ihre Schwächen aus und setzt Waffen ein, mit denen ihr besonders effektiv gegen sie vorgehen könnt. Beispielsweise lassen sich fliegende Feinde am besten mit einem Bogen vom Himmel holen und beim Kampf gegen Feinde mit Fernkampfwaffen sollte man einen Schild bei sich tragen, der die Pfeile abfangen kann. Im Übrigen ist es nicht immer ratsam, die Gegner zu töten. Mit einem Knüppel schlagt ihr sie nieder, schleppt sie in eure Siedlung und brecht dort ihren Willen am Rad der Pein. Die Sklaven werden euch fortan treu ergeben sein und beispielsweise eure Festung bewachen.

Euer Held in Conan Exiles kann auch aufsteigen und dann Punkte auf die Atribute Macht, Ausdauer und Athletik verteilen. Mit mehr Macht verursacht der Held mehr Schaden, höhere Ausdauer lässt ihn länger effektiv kämpfen und ein besserer Wert in Athletik hilft dabei, Angriffen auszuweichen.

Conan Exiles startet am 31. Januar 2017 auf PC in die Early-Access-Phase. Auf Xbox One dauert es noch bis Frühjahr, bis ihr mitspielen dürft. Und Besitzer einer Playstation 4 müssen sich bis zum Release gedulden.

Quelle: Website von Conan Exiles